سؤال نيابي عن "فيلم باربي" - وثيقة

الوكيل الإخباري - وجه النائب عدنان مشوقة سؤالا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول عرض فيلم "باربي" في الأردن.



وتساءل مشوقة عن الأسس والقوانين التي اعتمدت عليها هيئة الإعلام للموافقة على عرض فيلم "باربي".



واعتبر النائب أن عرض هذا الفيلم في دور السينما الأردنية يمثل خطرا كبيرا على المجتمع وتماسكه لاحتوائه على مشاهد تروج لأفكار مغلوطة كالمثلية والنسوية.



كما تساءل عن الأسباب التي لم تمنع عرض هذا الفيلم في المملكة أسوةً بالعديد من الدول العربية التي لاحظت خطورته وآثاره السلبية على المجتمع.



ولفت مشوقة إلى أن ما ورد في الفيلم يخالف المبادئ والأعراف الإسلامية والعربية المحمية من قبل الدستور والقانون والأنظمة.

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