الأحد 19-03-2023
الوكيل الاخباري

"مياهنا": إجراء أكثر من 102 ألف فحص لنوعية المياه العام الماضي

اليرموك تقرر تعديل أوقات دوام العاملين والطلبة خلال رمضان

8.1 مليار دقيقة اتصال خلوية اجراها الأردنيون في 3 أشهر

نقابة المجوهرات: أردنيون يقبلون على بيع مقتنياتهم من الذهب

وزير السياحة يلتقي عددا من السفراء

الكواليت: جهود مستمرة لإعادة تصدير الأغنام للسعودية قبل رمضان

السعودية تحدد موعد تحري هلال رمضان الثلاثاء

مذكرة تفاهم بين المدن الصناعية وبيت التصدير لدعم الصادرات الوطنية

بدء فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في تونس

المركز الوطني للزلازل في سوريا: 29 هزة خلال 24 ساعة

الأحد، 19-03-2023 01:36 م

صحة الأعيان تبحث محاور استراتيجية وزارة الصحة

1679221679372


الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2023-2025 التي أطلقتها الوزارة قبل عدة أيام.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع الوزير الدكتور فراس الهواري، بحضور أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، وعدد من المدراء المعنيين في الوزارة.


وأكد العين الحسبان، أهمية دعم جهود الوزارة لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة، داعيا إلى التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مضامين الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.


وتساءل عن استراتيجية الوزارة ومواءمة مشاريعها المدرجة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وإجراءاتها على صعيد أتمتة وإدارة المخزون الاستراتيجي للأدوية، ونقص أطباء الاختصاص، وواقع الخدمات المقدمة عبر المراكز الصحية، ومدى توفر الأدوية، والتغطية الصحية الشاملة، وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية، وكيفية رفد المستشفيات بأطباء اختصاص.


وتحدث العين الحسبان عن أهمية ضمان الإدارة الفاعلة للمخزون الطبي وغير الطبي، وتطبيق خارطة الطريق التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، والاستفادة من تجميع وتوحيد المراكز الطبية ودمج بعضها، والتشبيك مع القطاع الخاص والمجلس الصحي العالي والمجلس الطبي الأردني ومجلس التمريض.


من جهته، قال الوزير الهواري إن الاستراتيجية تلزم الوزارة بتحقيق الرؤى الملكية السامية، وتحديدا البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ومواءمتها مع خارطة تحديث القطاع العام، ومواكبتها لالتزاماتنا الصحية الدولية في تحسين جودة الخدمات الصحية بجميع مستوياتها في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية، لافتا إلى أن الوزارة تسلم تقريرا شهريا حول المنجزات إلى وحدة في رئاسة الوزارة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.


وعرض الوزير الهواري، أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية ومحاورها المكونة من 8 محاور رئيسة تتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، والتي توفر منظومة صحية متكاملة تعزز صحة الفرد والمجتمع، وتقدم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية الآمنة بعدالة وجودة وكفاءة.


وتتمثل المحاور الرئيسة التي تستند إليها الاستراتيجية بتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين مستوى خدمات الرعاية الثانوية، وزيادة كفاءة وفاعلية الموارد البشرية، وتطوير وزيادة كفاءة وفعالية إدارة البنية التحتية والتزويد وضمان استدامتها، والتوسع في التغطية التأمينية وزيادة كفاءة وفعالية إدارة الموارد المالية، وزيادة كفاءة وفاعلية التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين الجاهزية والاستجابة لإدارة الأزمات والكوارث وآثار اللجوء والتغير المناخي، بالإضافة إلى تعظيم الحوكمة الرشيدة والدور الرقابي لوزارة الصحة.


وتركز الاستراتيجية على تعزيز الحوكمة ضمن مختلف مستويات من خلال مأسسة إطار عام للمتابعة والتقييم والمساءلة، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في مختلف سياسات وخطط الوزارة، وتعزيز الدور التنظيمي والرقابي للوزارة في السياحة العلاجية.


وقال الوزير إن الوزارة وقعت اتفاقيات مع الخدمات الطبية الملكية، وجامعات مؤتة، والبلقاء التطبيقية، والهاشمية، واليرموك، تنص على رفد الوزارة بالكوادر الطبية المتخصصة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0017

"مالية النواب" تناقش اليوم تقارير ديوان المحاسبة لوزارة الأشغال

M63A9908

معدل الشركات على طاولة النواب الاثنين المقبل

WhatsApp Image 2023-03-17 at 10.44.26 PM

وفد نيابي يلتقي وزير البترول المصري

3202315135721769090737

مطالبة بإصدار امر دفاع لتأجيل اقساط القروض شهرين

1678963712355

الأعيان يوافق على قانوني الأحوال المدنية والعمل

معالي_السيدة_خولة_العرموطي

العين العرموطي تتسلم جائزة المرأة العربية

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_f5cdd5424be8cb0999b6adaeaa110924

تركيا تجدد دعمها المطلق للوصاية الهاشمية على المقدسات

b141ec29-رئيس-مجلس-الأعيان-فيصل-الفايز-أرشيفية

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير التركي

1677501603142

رئيس مجلس الأعيان يلتقي وفدا برلمانياً ليتوانياً

0L5A0436

مالية الأعيان تُناقش موازنة وزارة الصحة

1676813942743

مالية الأعيان تشرع بمشروع قانون الموازنة العامة

0L5A0471

الاقتصاد النيابية تُقر عددا من مواد مُعدل قانون الشركات