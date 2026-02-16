الإثنين 2026-02-16 06:13 م

"صحة الأعيان" تطلع على واقع عمل شركة أدوية الحكمة

الإثنين، 16-02-2026 04:48 م

الوكيل الإخباري-    اطلعت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، اليوم الإثنين، على واقع عمل دور شركة أدوية الحكمة في دعم القطاع الدوائي الوطني والدولي

والتقت اللجنة خلال زيارتها الشركة، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة العين مازن دروزة.


وثمن العين الحسبان ما حققته الشركة من إنجازات نوعية، مشيرًا إلى أنها استطاعت الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية الأردنية على المستوى الدولي.


 

 
 


