عبيدات نائباً ثانيا لرئيس مجلس النواب

الوكيل الإخباري - فاز النائب يحيى عبيدات بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بعد حصوله على 69 صوتًا، فيما حصل منافسه النائب هيثم الزيادين على 47 صوتًا.

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جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة أحمد الصفدي، وترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحيم المعايعة.



ودخلت انتخابات النائب الثاني، جولة ثانية بعد عدم حصول أي مُرشح على الأكثرية المُطلقة لعدد الأصوات، وفق ما تنص عليه الفقرة أ من المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس النواب إذا ما زاد عدد المُترشحين عن اثنين.



وترشح للمنصب في الجولة الأولى كل من النواب: هيثم الزيادين وحصل على 29 صوتًا، فيما حصل عبيد ياسين على 28 صوتًا، وعمر الزيود 9 أصوات، محمد الهلالات 17 صوتًا، يحيى عبيدات 38 صوتًا.