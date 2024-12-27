"عزم" النيابية : احراق مستشفى كمال عدوان جريمة حرب جديدة ​

الوكيل الإخباري- دانت كتلة عزم النيابية العدوان الصهيوني الغاشم الذي أحرق مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه معتبرة انها جريمة حرب جديدة وانتهاك سافر لأحكام القانون الإنساني الدولي وتصعيد خطير في مسار المواجهات ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة. اضافة اعلان





وصرح رئيس الكتلة الدكتور أيمن أبو هنية في بيان صحفي ان هذا العدوان جزء لا يتجزأ من الاستهداف الوحشي والهمجي والمستمر منذ بداية العدوان على المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى والجرحى وتعريضهم للخطر الشديد، في خرق صريح وبشع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.



وحملت كتلة عزم النيابية الكيان الصهيوني المسؤولية عن هذا التصعيد، نتيجة سياسة الغطرسة والظلم والتهجير القسري وتدمير البنية التحتية المدنية والمنازل التي ينتهجها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.



وادانت أيضا سياسة الزيف وازدواجية المعايير التي ينتهجها العالم داعية المجتمع الدولي إلى التحلي بالنزاهة والعدالة في التعامل مع القضية الفلسطينية وتحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية والقانون الدولي.



وعبرت كتلة عزم النيابية وقوفها التام خلف المواقف الأردنية التاريخية والراسخة والمشرفة لجلالة الملك عبدالله الثاني تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تواجه خطرا كبيرا العدوان الصهيوني البربري تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.



وثمنت كتلة عزم النيابية مواقف وجهود جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان غاشم مؤكدين أن الهاشميين جسدوا على مدار التاريخ أسمى مواقف الشرف والرجولة تجاه قضايا أمتهم، يحملون أمانة الدفاع عن فلسطين وأهلها، والوصاية على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.



واشادت الكتلة بالجهود الكبيرة والعظيمة للحكومة الأردنية والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من خلال الجهود الدبلوماسية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وبمختلف الطرق للتخفيف عن أهلنا في غزة.