الإثنين 2026-01-19 06:16 م

"عزم النيابية" تبحث مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي عددا من القضايا

جانب من الاجتماع
 
الإثنين، 19-01-2026 04:08 م

الوكيل الإخباري- بحثت كتلة عزم النيابية، برئاسة النائب الدكتور وليد المصري، في اجتماع عقدته اليوم الاثنين، مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية الوطنية، بحضور أمين عام المجلس محمود شعلان وعدد من المسؤولين.

وأكد المصري، أهمية الاستثمار ودعم المشاريع المنتجة في تعزيز الاقتصاد الوطني.


من جهته، أوضح شتيوي أن الدراسة الاكتوارية الخاصة بالضمان الاجتماعي تناولت جملة من التحديات المرتبطة بسوق العمل، إضافة إلى تدني معدل المشاركة الاقتصادية والتغيرات الديموغرافية، وانعكاساتها على الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي.


وأكد حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الحفاظ على مؤسسة الضمان الاجتماعي وضمان ديمومتها، من خلال تبني سياسات متوازنة ومدروسة تراعي مصالح المشتركين واستقرار المالي للمؤسسة.

 
 


