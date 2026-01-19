"عزم النيابية" تبحث مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي عددا من القضايا

وأكد المصري، أهمية الاستثمار ودعم المشاريع المنتجة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
من جهته، أوضح شتيوي أن الدراسة الاكتوارية الخاصة بالضمان الاجتماعي تناولت جملة من التحديات المرتبطة بسوق العمل، إضافة إلى تدني معدل المشاركة الاقتصادية والتغيرات الديموغرافية، وانعكاساتها على الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي.
وأكد حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الحفاظ على مؤسسة الضمان الاجتماعي وضمان ديمومتها، من خلال تبني سياسات متوازنة ومدروسة تراعي مصالح المشتركين واستقرار المالي للمؤسسة.
