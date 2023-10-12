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الخميس، 12-10-2023 04:04 م

عضيبات وشريم مُساعديْن لرئيس "النواب"

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الوكيل الإخباري - فاز بموقع المساعديْن لرئيس مجلس النواب، النائب فايزة عضيبات بعد حصولها على 56 صوتًا، والنائب ميادة شريم، التي حصلت على 54 صوتًا.

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جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة أحمد الصفدي، وترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحيم المعايعة، والنائب الثاني يحيى عبيدات.


وترشح لمنصبي المُساعديْن لرئيس المجلس، بالإضافة إلى عضيبات وشريم، كل من النواب: عبدالله عواد وحصل على 47 صوتًا، أحمد القطاونة 41 صوتًا، ذياب المساعيد 13 صوتًا، وأيمن المدانات وحصل على 28 صوتًا.


يُشار إلى أن التعديلات الأخيرة التي جرت على النظام الداخلي لمجلس النواب، أوجبت أن يكون أحد أعضاء المكتب الدائم من السيدات، إذ تنص الفقرة (ب) من المادة السابعة على: "إذا لـم تفـز امرأة بموقع الرئيـس أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني، يقتصـر حـق الترشح لموقع أحد مُساعديْ الرئيس على المرأة وفــق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية".


من جهة ثانية، فوض النواب، المكتب الدائم لتشكيل لجنة للرد على خطاب العرش السامي.

 




 

 


 

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