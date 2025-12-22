عطية: الأقصى خط أحمر والاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد

وقال عطية في تصريح إن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في القدس، إلى جانب خروقاتها المستمرة وجرائمها المتصاعدة في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية، يعكس سياسة ممنهجة تقوم على القوة والبطش، ويفضح زيف ادعاءات احترام الوضع القائم والمواثيق الدولية.
وأكد أن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه، محمّلًا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو تداعيات خطيرة قد تنتج عن هذه الاعتداءات، ومشددًا على أن استمرار الانتهاكات في غزة والقدس معًا ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة بأكملها.
ودعا عطية المجتمع الدولي، وخاصة القوى الفاعلة، إلى الخروج من دائرة الصمت، واتخاذ موقف واضح وحازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
وفي سياق آخر، أكد عطية تأييده الكامل لمشاركة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عبر سلاح الجو، في الجهود العسكرية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، مشددًا على أن هذه المشاركة تأتي في إطار الدفاع المشروع عن أمن الأردن الوطني، وحماية حدوده، ومواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة والأردن.
وقال عطية إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيبقى ثابتًا في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، وحماية أمنه واستقراره، مهما كانت التحديات.
