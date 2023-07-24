عمل الأعيان تلتقي رئيس الخدمة المدنية

الوكيل الاخباري - التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى مراد اليوم الاثنين، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، لمناقشة آلية عمل الديوان ومقترح استحداث هيئة الخدمة والإدارة العامة.



وأكد العين مراد محورية دور الديوان في المملكة، خصوصًا في ظل وجود حوالي 486 ألف طلب مقدم للديوان على قوائم الانتظار، لافتًا إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار قاعدة البيانات مع التوجه إلى استحداث هيئة الخدمة والإدارة العامة.



وبين أن اللقاء، جاء استكمالًا للقاءات المستمرة للوصول لفكرة التطبيق والمعايير وصلاحيات ورسم السياسات لمهام هيئة الخدمة والإدارة العامة الجديدة، سيما وأن ديوان الخدمة المدنية معني بمستقبل المواطن الوظيفي.

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