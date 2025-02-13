عمل الأعيان تلتقي وفدا من منظمة العمل الدولية

الوكيل الإخباري- التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى حيدر مراد اليوم الخميس، وفدا من منظمة العمل الدولية.

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ويتكون الوفد الدولي من مسؤولة مكتب المنطقة العربية الخبيرة في معايير العمل الدولية كريستن شابيرا، وممثلة مكتب المنظمة في الأردن ريم اصلان.