عمل الأعيان تلتقي وفدا من منظمة العمل الدولية

ويتكون الوفد الدولي من مسؤولة مكتب المنطقة العربية الخبيرة في معايير العمل الدولية كريستن شابيرا، وممثلة مكتب المنظمة في الأردن ريم اصلان.
وقال مراد، إن اللقاء يهدف لمناقشة معايير العمل الدولية وتعزيز سبل التعاون مع المنظمة، الهادفة إلى تعزيز برامج السلامة العامة واستحداث السياسات المعززة لبيئة العمل اللائقة للنساء والرجال والاشخاص ذوي الاعاقة.
-
أخبار متعلقة
-
"اليرموك" توقع مذكرتي تفاهم في مجال ريادة الأعمال والتدريب
-
رئيس وأعضاء مجلس النواب في طليعة مستقبلي جلالة الملك وولي العهد
-
النائب عبد الرحمن العوايشة يؤكد دعمه المطلق لجلالة الملك ووحدة الصف الوطني - صور
-
مطالبة جديدة بتسليح الأردنيين
-
النائب زهير محمد الخشمان: الأردن بقيادة جلالة الملك ثابت على مواقفه ومتمسك بثوابته الوطنية
-
الفايز: الملك أكد أن الضغوط لن تدفع الأردن إلى التخلي عن ثوابته
-
الخلايلة إلى كل المشككين بمواقف الأردن: اسكتوا
-
الظهراوي: من زيّف وأوّل كلام الملك لا يريد بالأردن وشعبه خيراً