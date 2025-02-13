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عمل الأعيان تلتقي وفدا من منظمة العمل الدولية

مجلس الأعيان
مجلس الأعيان
الخميس، 13-02-2025 03:50 م

الوكيل الإخباري-    التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى حيدر مراد اليوم الخميس، وفدا من منظمة العمل الدولية.

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ويتكون الوفد الدولي من مسؤولة مكتب المنطقة العربية الخبيرة في معايير العمل الدولية كريستن شابيرا، وممثلة مكتب المنظمة في الأردن ريم اصلان.


وقال مراد، إن اللقاء يهدف لمناقشة معايير العمل الدولية وتعزيز سبل التعاون مع المنظمة، الهادفة إلى تعزيز برامج السلامة العامة واستحداث السياسات المعززة لبيئة العمل اللائقة للنساء والرجال والاشخاص ذوي الاعاقة.

 

 
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