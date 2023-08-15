الثلاثاء 15-08-2023
الوكيل الاخباري

بريق الذهب عالمياً يخفت مع ترقب بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية

بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الصيفية غدا

الاتصالات تحذر من رسائل إلكترونية تتعلق بتسجيل المكالمات

الأمن يُخصص رقم للتبليغ عن إطلاق العيارات النارية والمواكب المُعيقة للسير

الكهرباء الأردنية توضح بشأن سقوط أعمدة كهرباء في الرصيفة - صورة

تسجيل مستوى قياسي جديد للحمل الكهربائي الصباحي في المملكة وصل لـ 4240 ميغاواط

مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

المختبرات والأدلة الجرمية: 50% احتمالية أن يصيب العيار الناري الطائش انسان

تشييع جثماني الشهيدين نجوم والولجي في أريحا

مهلة 10 أيام أمام ترامب حتى يسلم نفسه "طواعية"

الثلاثاء، 15-08-2023 10:12 ص

فلسطين النيابية: أهمية القمة الثلاثية تكمن بمواجهة تصعيد الاحتلال

0L5A6467


الوكيل الإخباري - أكدت لجنة فلسطين النيابية أن القمّة الثلاثية، التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة العلمين المصرية، أمس الإثنين، تُجسد أهمية الاشتباك الدبلوماسي والسياسي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينيةاضافة اعلان


وقالت اللجنة على لسان رئيسها النائب فايز بصبوص في تصريح صحفي، إن أهمية القمة الثلاثية، تكمن في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتراكمة من خلال التصعيد المستمر على مختلف الجبهات فيما يخص القضية الفلسطينية والداخل الفلسطيني.

وأضاف أن ما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزة والداخل الفلسطيني من أعمال إجرامية تتطلب مواجهة ودعما وإسنادًا عربيا يبعث برسالة للكيان المحتل، بأن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى أولوية ما بعدها أولوية من خلال دعم الشرعية الفلسطينية، والمساعي العربية من أجل حل الأزمة الفلسطينية الداخلية، وضرورة دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية بغطاء عربي لتوحيد الصفوف لمواجهة الحكومة المتطرفة والعنصرية ولذلك تكتسب هذه القمة أهمية استثنائية.

وتحدث النائب بصبوص عن تأكيد القمة على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وهذا يأتي في إطار الإيمان العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص بأهمية الوصاية ودورها الفعال في حماية المقدسات، ومواجهة جميع الأعمال الإجرامية والاقتحامات للمقدسات من قبل المستوطنين والمتطرفين ومسؤولين في حكومة اليمن المتطرفة وبغطاء وحماية من قبل شرطة الاحتلال، مؤكدًا أن الأشقاء العرب والمسلمين يؤمنون بأثر وأهمية الوصاية الهاشمية والدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6

مجلس النواب يُقر معدل "الملكية العقارية"

WhatsApp Image 2023-08-14 at 2.59.11 PM

زيارة الحزب الاتحاد الوطني الأردني إلى منطقة الخالدية: مناقشات حول التحديات والحلول المجتمعية

M63A9908

مجلس النواب يقر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية مع تعديلات عليه

WhatsApp Image 2023-08-14 at 12.06.34 PM

الأسرة النيابية: الأردن أمام مرحلة هامة على مستوى التحديث السياسي للشباب

WhatsApp Image 2023-08-14 at 11.52.18 AM

البدول رئيسة لملتقى البرلمانيات الأردنيات

0L5A0017

مجلس النواب يناقش اليوم قانوني "البيانات الشخصية والملكية العقارية"

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-08-14 at 12.06.34 PM

الأسرة النيابية: الأردن أمام مرحلة هامة على مستوى التحديث السياسي للشباب

1690395494312

الفايز يرعى احتفالات المتقاعدين العسكريين بالمناسبات الوطنية بالمفرق

WhatsApp Image 2023-07-25 at 5.06.40 PM

"خارجية النواب" تلتقي وفداً بريطانيا يمثل حزبي المحافظين والعمال

WhatsApp Image 2023-07-16 at 3.19.27 PM

"خارجية النواب" تلتقي السفير البنمي

WhatsApp Image 2023-07-16 at 3.02.14 PM

الخلايلة يستقبل نائب رئيس مجلس الشورى القطري

1689503675630

الفايز: الأردن يرفض التدخل في شؤون دول الخليج العربي