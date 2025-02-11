 
الثلاثاء 2025-02-11 02:28 م
 

"فلسطين النيابية" تؤكد وقوفها خلف الملك

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الثلاثاء، 11-02-2025 02:00 م
الوكيل الإخباري-   أكدت لجنة فلسطين النيابية وقوف الأردنيين خلف لاءات جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله ورعاه.اضافة اعلان


وقال رئيس اللجنة، النائب سليمان السعود، خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء بمبادرة "الأردن يدعم فلسطين"، إن اللاءات الثلاث هي ثوابت وطنية راسخة، ندعمها، ونساند مواقف جلالته في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، قبل حرب غزة، حذر وما زال يحذر المجتمع الدولي من عواقب عدم إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.

وتابع: "إن الأردن يرفض تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة إلى الأردن، وأن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين"، مؤكدًا على صلابة الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك بضرورة إحلال السلام العادل والشامل على التراب الوطني الفلسطيني وفق حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.

وشدد على أن الأردن يتعرض لضغوطات جراء مواقفه السياسية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ولن يقبل بالمساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مؤكدًا على أهمية الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات، ورفض التقسيم الزماني والمكاني.

من جانبهم، أكد أعضاء المبادرة مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني برفض تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة إلى الأردن.

وشددوا على حق الشعب الفلسطيني بالبقاء والعيش على أرضهم، مؤكدين على أهمية الوصاية الهاشمية في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وأشادوا بدور مجلس النواب ولجنة فلسطين النيابية في إسناد ودعم مواقف جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية.
 
gnews

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