فلسطين النيابية تبحث مطالب موظفي أونروا

الوكيل الإخباري - تبحث لجنة فلسطين النيابية الثلاثاء، مطالب موظفي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك خلال اجتماع سيعقد من قبل اللجنة.

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وبحسب جدول مجلس النواب يعقد اليوم اجتماعات لجان منها لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة التي ستناقش مشروع القانون المعدل لقانون الطيران لسنة 2020.



كما تعقد اللجنة القانونية اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.



وبحسب الجدول تعقد أيضا كتلة الشعب النيابية لبحث أمور تهم الكتلة.

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