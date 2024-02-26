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الإثنين، 26-02-2024 02:33 م

قانونية الأعيان تشرع بمناقشة معدل التقاعد المدني

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الوكيل الإخباري - شرعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين احمد طبيشات، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019، وبحضور وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة.

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ويأتي مشروع القانون المعدل، بحسب أسبابه الموجبة، نظرا لأنه قد ترتب على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018 عدم سريان قانون التقاعد المدني، وعدم خضوع كل من يعين أو يعاد تعيينه بعد هذا التاريخ لأحكام القانون في الحالتين التاليتين: الأولى تعيين أي شخص برتبة وراتب وزير ومن ضمنهم شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ما لم يكن وزيراً سابقاً، والثانية إعادة تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف الفئة العليا/ المجموعة الثانية وان كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني او العسكري.


وجاء مشروع القانون لإخضاع من تم تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العليا لإحكام قانون التقاعد المدني، ولشمول الرئيس او العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة او سلطة او المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة بأحكام هذا القانون إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني او العسكري.

 




 

 


 

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