قانونية الأعيان تعيد معدل مستقلة الانتخاب للنواب

الوكيل الإخباري - أعادت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2022 إلى مجلس النواب، الذي أقر مُعدّل القانون بعد إضافة عبارة "والأحزاب السياسية" بعد كلمة "للانتخاب"، الواردة باسم "الهيئة المستقلة للانتخاب".

اضافة اعلان



وجاءت إعادة مُعدّل القانون من اللجنة إلى النواب، من أجل تصويب اسم "الهيئة المستقلة للانتخاب" كما هو بدلًا من "الهيئة المستقلة للانتخاب والاحزاب السياسية" المقترح من النواب.



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء برئاسة العين أحمد طبيشات، بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة ووزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.



ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، تنفيذا للتعديلات الدستورية لسنة 2022 المتضمنة منح الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية النظر في طلبات تأسيس الاحزاب السياسية والموافقة عليها ومتابعة شؤونها وفقا للقانون.