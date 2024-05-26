الأحد 26-05-2024
الوكيل الاخباري
 

سموتريتش: لا يمكن القبول بإطلاق صواريخ باتجاه غلاف غزة

الملك يستقبل رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني

سقوط عشرينية من الطابق الثالث في عمان

مسؤول في إدارة بايدن: تقدم بشأن استئناف المفاوضات

القسام: استهدفنا 5 دبابات وجرافتين وناقلة جند بمخيم جباليا

القسام: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة

المستقلة للانتخاب تطلب سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية

إدارة السير: عقوبة هذه المخالفة الخطرة 50 دينارا

إعلان الملثم عن أسر جنود إسرائيليين في غزة يشعل منصات التواصل

الاحتلال يرتكب 8 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

الأحد، 26-05-2024 03:18 م

قانونية الأعيان تلتقي مدراء إدارات البحث الجنائي والسير ومكافحة المخدرات

1716724481117


الوكيل الإخباري - التقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الأحد، مع مدراء إدارات البحث الجنائي العميد حيدر الشبول، والسير العميد فراس الرشيد، ومكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة.

اضافة اعلان


وتحدث العين طبيشات في بداية اللقاء، الذي جرى بدار المجلس، عن أهمية القوانين حماية للحقوق، مؤكدًا أن تحقيق سيادة القانون يأتي حفظاً للأمن المجتمعي.


وبين أن اللقاء جاء للاطلاع على التطبيق العملي للقوانين، لافتًا إلى أهمية التغذية الراجعة في تجويد أي تشريع ومن ضمنها قوانين الجرائم الإلكترونية، والسير، والمخدرات والمؤثرات العقلية.


بدوره، عرض الشبول، لدراسة حول أثر التطبيق العملي لقانون الجرائم الإلكترونية، مبيناً أن قياس أثر الجريمة يشير لتطور الجرائم بتطور التكنولوجيا.


وأشار إلى أن إنفاذ القانون أسهم في خفض نسب الجرائم الإلكترونية، منوهًا بوجود تعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول"، في التعامل مع الجرائم الإلكترونية المرتكبة من الخارج.


من جهته، أكد العميد الرشيد، أن الإجراءات المتبعة في إنفاذ قانون السير تؤدي للوصول لبيئة سير آمنة، مبينًا أن تغليظ العقوبات جاء على مسببات الحوادث ضمن تنفيذ عادل للقانون ما خفض نسب الحوادث الجسيمة.


من ناحيته، استعرض العقيد القضاة، التطبيق العملي لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والإجراءات المتبعة من قبل إدارة مكافحة المخدرات في إنفاذ القانون وتحقيق أهدافه الموضوعة ضمن محاور التوعية والوقاية والضبط والعلاج.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1716719204658

مجلس النواب و"العموم البريطاني": حل الدولتين السبيل الوحيد للأمن والسلام

1000481496

رئيس مجلس الأعيان يهنئ بعيد الاستقلال

441910480_773811541531993_4918993810103186286_n

الصفدي: ربع قرن من العطاء والإنجاز بقيادة الملك

1716287725102

الفايز ينعى العين الأسبق نذير رشيد

1716292493391

"الحوار الوطني في الأعيان" تلتقي وزير الشباب

1716290079258

وزارة المياه: ارتفاع سكان الأردن زاد من العبء في توفير المياه

أخبار متعلقة
1000481496

رئيس مجلس الأعيان يهنئ بعيد الاستقلال

1716287725102

الفايز ينعى العين الأسبق نذير رشيد

0L5A0436

"عمل الأعيان" تلتقي وفد تعزيز الحوار الاجتماعي في جنوب المتوسط

1715170609056

اختتام فعاليات مؤتمر الحوار الشبابي الثاني

1714646722505

عمل الأعيان تلتقي لجنة العمل النيابية العراقية في بغداد

0L5A0436

"عمل الأعيان" تشارك بأعمال مؤتمر العمل العربي في بغداد