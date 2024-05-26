قانونية الأعيان تلتقي مدراء إدارات البحث الجنائي والسير ومكافحة المخدرات

الوكيل الإخباري - التقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الأحد، مع مدراء إدارات البحث الجنائي العميد حيدر الشبول، والسير العميد فراس الرشيد، ومكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة.

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وتحدث العين طبيشات في بداية اللقاء، الذي جرى بدار المجلس، عن أهمية القوانين حماية للحقوق، مؤكدًا أن تحقيق سيادة القانون يأتي حفظاً للأمن المجتمعي.



وبين أن اللقاء جاء للاطلاع على التطبيق العملي للقوانين، لافتًا إلى أهمية التغذية الراجعة في تجويد أي تشريع ومن ضمنها قوانين الجرائم الإلكترونية، والسير، والمخدرات والمؤثرات العقلية.



بدوره، عرض الشبول، لدراسة حول أثر التطبيق العملي لقانون الجرائم الإلكترونية، مبيناً أن قياس أثر الجريمة يشير لتطور الجرائم بتطور التكنولوجيا.



وأشار إلى أن إنفاذ القانون أسهم في خفض نسب الجرائم الإلكترونية، منوهًا بوجود تعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول"، في التعامل مع الجرائم الإلكترونية المرتكبة من الخارج.



من جهته، أكد العميد الرشيد، أن الإجراءات المتبعة في إنفاذ قانون السير تؤدي للوصول لبيئة سير آمنة، مبينًا أن تغليظ العقوبات جاء على مسببات الحوادث ضمن تنفيذ عادل للقانون ما خفض نسب الحوادث الجسيمة.



من ناحيته، استعرض العقيد القضاة، التطبيق العملي لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والإجراءات المتبعة من قبل إدارة مكافحة المخدرات في إنفاذ القانون وتحقيق أهدافه الموضوعة ضمن محاور التوعية والوقاية والضبط والعلاج.