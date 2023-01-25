قانونية الاعيان تقر "معدل الجنسية"

الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2023 كما ورد من مجلس النواب.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة العين أحمد الطبيشات، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار في وزارة الداخلية الدكتور باسم الدهامشة.



وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ومنح الأردنية المتزوجة من غير أردني والتي تخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجية.