قانونية النواب تناقش آلية العمل للمرحلة المقبلة

وأضاف لدى ترؤسه لاجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لبحث آلية عملها، ان اللجنة ستضع خارطة طريق لعملها، وستلتقي جميع المعنيين والخبراء والمختصين للاستماع لوجهات نظرهم حول مشاريع القوانين المنوي مناقشتها.
وشدد على ان اللجنة، منفتحة على وسائل الاعلام المختلفة، لأنهم شركاء في نقل المعلومة للمواطنين والمعنيين على حد سواء.
بدورهم أشار أعضاء اللجنة النواب الحضور “نائب رئيس اللجنة محمد بني ملحم، ومقررتها رانيا أبو رمان، مالك الطهراوي، عوني الزعبي، ناصر النواصرة، إبراهيم الصرايرة، عبد الحليم العنانبة، آية الله الفريحات، خالد بني عطية" الى ان اللجنة ستعمل على تجويد الصياغة القانونية لمشاريع القوانين التي ستطرح على جدول أعمالها.
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