قانونية النواب تناقش آلية العمل للمرحلة المقبلة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، أهمية الدور المناط باللجنة، وخاصة في المرحلة المقبلة.

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وأضاف لدى ترؤسه لاجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لبحث آلية عملها، ان اللجنة ستضع خارطة طريق لعملها، وستلتقي جميع المعنيين والخبراء والمختصين للاستماع لوجهات نظرهم حول مشاريع القوانين المنوي مناقشتها.



وشدد على ان اللجنة، منفتحة على وسائل الاعلام المختلفة، لأنهم شركاء في نقل المعلومة للمواطنين والمعنيين على حد سواء.