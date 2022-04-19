الثلاثاء 19-04-2022
الوكيل الاخباري

الثقافة تعلن نتائج الحلقة الأولى من مسابقة موهبتي غدا

الطبيب المرافق للملك: جميع الأعراض التي شعر بها الملك قبل العملية اختفت تماما

الملك يصل أرض الوطن

وزير العمل يعرض برنامج التشغيل الوطني لمستثمري سحاب

نائب الملك يزور مركز الحسين للسرطان

جلالة الملك في طريقه إلى أرض الوطن

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة الجمال

قاضي القضاة يدين الانتهاكات المستمرة في المسجد الأقصى

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

الإفتاء تبيّن الفرق بين صلاة القيام والتهجد والتراويح

الثلاثاء، 19-04-2022 05:01 م

قانونية النواب تواصل مناقشة معدل التنفيذ

WhatsApp Image 2022-04-19 at 4.53.15 PM


الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مُناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وذلك بحضور وزير العدل، الدكتور أحمد زيادات، ووزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، والقاضي محمود الدوس كممثل عن المجلس القضائي.اضافة اعلان


وأكد العودات أن هذا المشروع يمس جميع شرائح المُجتمع، كونه يمس العلاقات التي تربط الأفراد بعضهم ببعض، قائلًا إننا معنيون لتحقيق مصلحة الجميع، ونشرع للمصلحة الوطنية العليا، ونأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي تُسهم في تجويد التعديلات. 

وأوضح أن هذا المشروع يؤسس لبداية مرحلة جديدة نستطيع من خلالها تقريب المسافات، والوصول إلى نقطة توازن، تضمن حقوق الدائن والمدين، وبناء علاقة جديدة بينهما، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية انعكست بشكل مُباشر على حياة المواطنين، ما أدى إلى عجز كبير في تسديد الالتزامات.

ورداً على استفسارات النواب حول الالتزام التعاقدي قال الزيادات سيكون هناك نظاماً ائتمانياً وبدائل اخرى غير المعلومات الائتمانية لكي تستطيع الناس ابرام عقودها وهي مطمئنة لمن يتعاملون معهم .   

من جهته، قال الدوس إن هذا المشروع يُعد من القوانين المُهمة، التي تمس كل بيت أو أسرة، مضيفًا أن هدفنا جميعًا هو مُعالجة النصوص، بما يُفيد في التطبيق العملي.

وتابع أن الظروف والتحديات التي مرت بها المنطقة، أثرت على المُجتمعات وكشفت حجم مُعاناة المواطنين.

وأجاب الدوس عن استفسارات وتساؤلات النواب حول الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ، وإجراءات تنفيذ السندات وذكر الوثائق المسلمة في المحضر، وتبليغ الإخطار للمدين قبل المُباشرة في التنفيذ، واستئناف قرار الرئيس وحبس المدين ومنعه من السفر، و" الاشخاص المُستثنون " من الحبس وحالات إنقضاء الحبس.

من جانبهم، أثار النواب: غازي الذنيبات وعارف السعايدة وسليمان القلاب وصالح الوخيان وأحمد الخلايلة وعمر النبر ودينا البشير ورمزي العجارمة وفايز بصبوص ومحمد السعودي، عدد من الاستفسارات والتساؤلات المُتعلقة بمواد المشروع.

وأكدوا ضرورة إيجاد مُعادلة توزان بين الطرفين، وضبط العلاقة بين الدائن والمدين.

وكانت "القانونية النيابية" استمعت في مُستهل الاجتماع، إلى وجهات نظر مُمثلين عن مُتعثرين ومُتعثرات ومُعسرين ومُعسرات نفذوا وقفة أمام مجلس النواب، حيث طالبوا بإلغاء الحبس بالمُطلق عبر تشريعات، تضمن حقوق الدائنين والمدينين وفقًا للعدالة، وإيجاد حلول جذرية تتواءم بين التشريعات والظروف الاقتصادية الحالية. 

وأكدوا ان عدم قدرة المدين على سداد ما عليه من ديون لم تأت برغبته، بقدر ما كانت الظروف القاهرة التي أدت إلى عجزه بالوفاء.

ووفق الأسباب الموجبة، فان "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

كما جاء لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1650373893643

اقتصاد النواب تبحث نتائج زيارتها إلى العقبة الاقتصادية

190595

الموافقة على قانون رخص المهن داحل حدود الأمانة

WhatsApp Image 2022-04-19 at 2.05.10 PM

توصية بتحويل مخالفات متعلقة بالنقل البري إلى مكافحة الفساد

0L5A0436

قانونية الأعيان تعيد معدل مستقلة الانتخاب للنواب

0L5A0427

قانونية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروع معدل لقانون التنفيذ

5ef9f36fe5d1d

الفايز يدين الصمّت الدولي تجاه جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

أخبار متعلقة
0L5A6224

البرلمانية مع دول الخليج تشيد بوقف العمليات العسكرية في اليمن

M63A9021

مطالبة بإلغاء الامتحان التنافسي في ديوان الخدمة

0L5A0427

مذكرة نيابية لإدانة اعتداءات الحوثيين على السعودية

M63A9908

مذكرة نيابية تطالب بوقف الملاحقة القضائية للمتعثرين - وثيقة

0L5A6467

الشعب النيابية تبحث التعديلات على مشروع قانون الانتخاب

95973847-fd58-4566-b89b-91d1968a251e

القانونية النيابية تستكمل مناقشة مشروع قانون الانتخاب