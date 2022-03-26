السبت 26-03-2022
الوكيل الاخباري

المتقاعدين العسكريين تسير بعثة عمرة

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

الائتلاف الوطني يكرم أعضاءه الفائزين بانتخابات الادارة المحلية

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

السبت، 26-03-2022 11:37 ص

قانون الانتخاب تحت القبة الاثنين المقبل

0L5A0411


الوكيل الإخباري - يشرع مجلس النواب، الاثنين المقبل، بمناقشة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021.

اضافة اعلان

 

ودعا رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي المجلس للانعقاد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الاثنين الموافق 2022/3/28 في جلستين صباحية ومسائية.

 

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، لتطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة وخاصة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

 

كما ورد في الأسباب الموجبة التي قدِمت في مشروع القانون أنه جاء لتمكين الأحزاب السياسية من التحالف في كتل أو تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، بالإضافة لتحديد إجراءات العملية الانتخابية بإدارة الهيئة المستقلة لضمان سلامتها.

 

وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت، الخميس الماضي، مشروع قانون الانتخاب لسنة 2021، وذلك بعد استكمال مناقشة مواد مشروع القانون، والبالغ عددها 74 مادة.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0ae872e3d2f113c482e73145dab57fe5

مجلس النواب يناقش مشروع قانون الانتخاب الاثنين

1287377850

الفايز: إجراءات قانونية بحق كل مسيء لمجلس الأعيان

0L5A0436

الأعيان يقرّ مشروع قانون الأحزاب السياسية

0L5A6224

قانونية النواب تقر مشروع قانون الانتخاب

0L5A0436

حريات الأعيان تبحث مساهمة مخرجات اللجنة الملكية بتعزيز الحريات

0L5A0017

مالية الأعيان توافق على معدل بنك تنمية المدن والقرى

أخبار متعلقة
0L5A6224

قانونية النواب تقر مشروع قانون الانتخاب

439611_1_1641051860

المجالي: لا صيغة جاهزة بشأن قانون الانتخاب حتى الآن

0L5A0436

مجلس الأعيان يشرع بمناقشة موازنة 2022

0L5A0017

جلسة تشريعية للنواب الاثنين

WhatsApp Image 2022-02-24 at 2.34.42 PM

السفيرة البريطانية: ندعم الوصاية الهاشمية في القدس

61e0166b11544

الفايز: الأردن مستهدف.. وعلينا التفكير خارج الصندوق