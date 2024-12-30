كتلة الميثاق النيابية تجتمع قبيل مناقشات الموازنة

الوكيل الإخباري- عقدت كتلة الميثاق النيابية اليوم اجتماعا برئاسة النائب مازن القاضي وبحضور رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عضو الكتلة، وذلك لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025.

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