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كتلة تقدم النيابية تبحث خطة عملها للمرحلة المقبلة

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جانب من الاجتماع
 
الأحد، 20-07-2025 06:32 م

الوكيل الإخباري- عقدت كتلة تقدم النيابية، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة النائب رائد رباع الظهراوي، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، بهدف بحث آلية وخطة عمل الكتلة للمرحلة المقبلة.

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وأكد الظهراوي خلال الاجتماع أهمية التنسيق المستمر بين أعضاء الكتلة، بما يسهم في تعزيز العمل الجماعي وتفعيل رؤية الكتلة، مشيرا إلى ضرورة الانسجام والتناغم الداخلي الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على الأدوار التشريعية والرقابية والسياسية للكتلة.


واتفقت الكتلة على إعداد برنامج عمل ميداني ضمن إطار زمني محدد يشمل زيارات للمؤسسات الرسمية والمحافظات، بهدف الاستماع لمطالب المواطنين ومتابعة القضايا ذات الأولوية.


كما تم التوافق على تعزيز التواصل مع حزب تقدم لتطوير آليات العمل الكتلوي في المرحلة المقبلة، إلى جانب إعداد تقارير متابعة دورية وتكثيف التنسيق مع المؤسسات المعنية لمعالجة التحديات بشكل فعال وعلى أرض الواقع.


وحضر الاجتماع النواب: خالد أبو حسان، وفراس القبلان، وأحمد الشديفات، وآمال الشقران، ونجمة الهواوشة، وفريال بني سلمان، وعبد الهادي البريزات، ورند الخزوز، وعيسى نصار، وبكر الحيصة.

 
 
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شؤون برلمانية كتلة تقدم النيابية تبحث خطة عملها للمرحلة المقبلة



 
 





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