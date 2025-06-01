كتلة "عزم" النيابية تستعرض إنجازاتها وتضع خطة تشريعية ورقابية للمرحلة المقبلة

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الوكيل الإخباري- عقدت كتلة "عزم" النيابية برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية اجتماعاً اليوم الأحد، استعرضت خلاله إنجازاتها وقيّمت أدائها خلال الدورة العادية الأولى، ورسمت ملامح المرحلة القادمة تشريعياً ورقابياً وتنظيمياً. اضافة اعلان





وناقش الاجتماع، الذي حضره أعضاء الكتلة، جدول أعمالها المتضمن ثلاثة محاور رئيسية: تقييم المرحلة الماضية، والتخطيط للدورة المقبلة، وتعزيز التواصل والتنسيق داخل المجلس وخارجه.



وأشاد النائب الدكتور أبو هنية بالأداء المتميز الذي قدمته الكتلة في الدورة العادية الأولى، مثمناً الجهود التي بذلها أعضاء الكتلة لتفعيل العمل البرلماني وبناء مواقف تعبّر عن تطلعات الشعب الأردني.



وأكد أن الحضور الفاعل الذي حققته الكتلة في الدورة الماضية يشكل حافزاً لمضاعفة الجهد لتحقيق طموحاتها وأهدافها الوطنية، مشيراً إلى أن الكتلة تنظر إلى عملها النيابي كمسؤولية وطنية تتطلب التقييم المستمر.



وأضاف في هذا الصدد أن الكتلة لا تكتفي برصد الإنجازات، بل تراجع أداءها بموضوعية وتقيس أثر كل موقف ومشروع تم تقديمه بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعف، والعمل على مضاعفة الجهد لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة، عبر وضع خطة تشريعية ورقابية واضحة تستند إلى الأولويات الوطنية.



وفي التفاصيل، قال أبو هنية إن الكتلة استعرضت خلال الاجتماع إنجازاتها في الدورة السابقة من مداخلات تحت القبة، ومشاريع قوانين، ومواقف سياسية، كما جرت مراجعة الأداء الرقابي والتشريعي لكل عضو بهدف تعزيز الدور الفاعل والمتكامل للكتلة.



كما تمت مناقشة أبرز التحديات التي واجهت الكتلة خلال المرحلة الماضية بهدف استخلاص الدروس، ووضع حلول عملية للمضي قدماً بأداء أكثر فاعلية.



وفيما يتعلق بالتخطيط للدورة المقبلة، فقد حدّدت الكتلة - بحسب رئيسها - مجموعة من الأولويات التشريعية من أهمها دعم القوانين الاقتصادية التي تسهم في تعزيز الاستثمار وفتح فرص العمل للشباب الأردني، بالإضافة إلى أهمية متابعة التشريعات ذات الصلة بالحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، واقتراح قوانين إصلاحية تسهم في ترسيخ الشفافية وتعزيز منظومة مكافحة الفساد.



وشدّدت الكتلة على ضرورة رسم خارطة طريق للتواصل المباشر مع المجتمع المحلي في مختلف المحافظات، وتشكيل لجان داخلية متخصصة لدراسة ملفات مهمة مثل التعليم، والطاقة، والزراعة، والأمن الغذائي، لضمان معالجتها ضمن منظور تشريعي ورقابي شامل.



وبشأن محور تعزيز التنسيق والتواصل المؤسسي داخل المجلس وخارجه، أكّد رئيس وأعضاء الكتلة أهمية توسيع نطاق التعاون مع كتل نيابية أخرى للتوافق على مشاريع القوانين، والعمل على تطوير أدوات التواصل الإعلامي والإلكتروني لإيصال مواقف الكتلة بشكل فعّال واحترافي، بالإضافة إلى إطلاق لقاءات دورية مع المواطنين وممثلي القطاعات المختلفة، بهدف تلمّس احتياجاتهم وتعزيز جسور التعاون معهم.



من جهتهم، طرح أعضاء الكتلة جملة من المقترحات التي تسهم في تعزيز دور الكتلة في المرحلة المقبلة، مشدّدين على أهمية تحويل النتائج التي خرج بها الاجتماع إلى برامج عملية ومبادرات واضحة تعزز من فاعلية الكتلة في العمل النيابي.



وكانت الكتلة، في مستهل الاجتماع، قد رفعت أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى أبناء وبنات الشعب الأردني الأبي، بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة، مؤكدة التزامها بالثوابت الوطنية والتفافها حول قيادتنا الهاشمية لخدمة الوطن والمواطن.



كما أعربت الكتلة عن فخرها واعتزازها بـ منتخبنا الوطني لكرة القدم "النشامى"، وأكدت دعمها الكامل لهم في مشوارهم ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، معلنة عن تشكيل وفد من أعضائها لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العُماني الشقيق، وذلك لمؤازرته ودعم جهود اللاعبين والجهاز الفني في هذه المرحلة المهمة.