الأحد 16-10-2022
الوكيل الاخباري

مناقشة خطة الطوارئ لفصل الشتاء بالطفيلة

صرف مستحقات العاملين بنظام التعليم الإضافي

مذكرة تفاهم بين اتحاد الاكاديميين والهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه

الامن العام يصدر بيان صارم ويتوعد هؤلاء بالملاحقة

محاضرة حول المخدرات في مادبا

توقيع اتفاقيات لتأسيس 42 مشروعا في عجلون

اليرموك تُطلق نتائج دراسة تقييم برنامج تمكين المرأة لأدوار القيادة

وزير المالية يدعو صندوق النقد الدولي إلى إجراء إصلاحات هيكلية في نظامه

التمويل الدولية تتعهد بتقديم قرض بـ400 مليون دولار لتمويل مشروع الناقل الوطني

الامن العام : القبض على شخص روع المواطنين بساطور - صورة

الأحد، 16-10-2022 02:57 م

لجان نيابية تبحث موضوع التأمين الصحي لمُتقاعدي الفوسفات

WhatsApp Image 2022-10-16 at 2.41.01 PM


الوكيل الإخباري - عقدت اللجان الإدارية والصحة والبيئة والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اجتماعًا مُشتركًا، اليوم الأحد، تم خلاله بحث موضوع التأمين الصحي لمُتقاعدي شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

اضافة اعلان


وقال رؤساء اللجان النيابية الإدارية علي الطراونة، والصحة تيسير كريشان، والعمل حسين الحراسيس، إن هذا الموضوع سبق وأن تم بحثه، لافتين الى أنه تم مُناقشة بعض الأخطاء الواردة في تطبيق التأمين الصحي.


وأشاروا إلى أنه تم التأكيد على عدد من التوصيات، أهمها: تنفيذ النظام الصحي، صرف المُستحقات المالية للأطباء والقطاعات الطبية المُختلفة المُعتمدين لدى شركة التأمين الصحي، فضلًا عن أن يقوم المُتقاعدون بتزويد اللجان النيابية بأسماء 10 مُتقاعدين منهم، لكي يتم تمثيلهم في مُناقشة الأنظمة الصحية والتعليمات المُتعلقة بهم في "الفوسفات، موضحين أنه سيتم مُتابعتها مع المعنيين لحين تنفيذها.

وحضر الاجتماع عدد كبير من النواب، ووزير العمل نايف استيتية، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، والرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية عبدالوهاب الرواد، والمُستشار الصحي للشركة معين الحباشنة، وعدد من المعنيين والمُتقاعدين.

من جهته، قال الرواد إن شركة الفوسفات مُلتزمة بتطبيق التأمين الصحي لعام 2000 وتعديلاته، مُشيرًا إلى أن إيرادات المُتقاعدين وصلت إلى 1.25 مليون دينار، في حين تدفع الشركة مليون 262 ألف دينار فقط لمركز الحسين للسرطان، فضلًا عن مبلغ مليوني دينار للأدوية المُزمنة.

بدوره، قال الحباشنة إنه في حال وجود أخطاء أثناء تطبيق التأمين الصحي، فإن الشركة مُستعدة لتصويبه.


وأكد أن التأمين الصحي للمُتقاعدين يشمل جميع المراكز الصحية والمُستشفيات الحكومية في مُختلف أنحاء المملكة، فضلًا عن العلاج في مُستشفيات الخدمات الطبية العسكرية والقطاع الخاص.


من ناحيتهم، استعرض المُتقاعدون أبرز مطالبهم، والمُتمثلة بإعادة التأمين الصحي لعام 2000 بملحقاته من محاضر اللجان الطبية المركزية، وإعادة المفصولين من المُتعثرين، وممن حُرموا من التأمين الصحي، فضلًا عن إشراك ثلاثة مُمثلين للمُتقاعدين، والالتزام بعدم رفع الاشتراكات، وإلغاء المادة 16.


ونفوا نيتهم بيع التأمين الصحي، مُشددين على أنهم مع الرقابة والتدقيق على تطبيق النظام الصحي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
aadcaafb-whatsapp-image-2022-01-02-at-1.31.35-pm

الدغمي ينعى النائب والوزير الأسبق محمد الطراونة

9d52714a5b2a79333eb33297860b73f7

الحريات النيابية تُثمن المكرمة الملكية لمُتضرري عمارة اللويبدة

0L5A6224

خارجية النواب تؤكد متابعتها لأوضاع الأردنيين في روسيا

10

حزب الاتحاد يعقد جلسة حوارية في قرية عنبة

WhatsApp Image 2022-10-15 at 12.57.18 PM

وفد نيابي يلتقي وفدين برلمانيين من جورجيا وصربيا

9

حزب الإتحاد يعقد لقاءاً في محافظة عجلون

أخبار متعلقة
1884291_0

سؤال نيابي حول الممحاة المسرطنة في السوق المحلي

hzbb

حزب الاتحاد يعقد لقاءاً حوارياً في بيت يافا بمحافظة اربد

b141ec29-رئيس-مجلس-الأعيان-فيصل-الفايز-أرشيفية

رئيس مجلس الأعيان يزور السفارة الأردنية في باريس

848536fa-nwcxy

فلسطين النيابية تدين اقتحام المسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة

1663938022291

الفايز: التحول نحو الاقتصاد الرقمي ضرورة في الوقت الراهن

WhatsApp Image 2022-09-21 at 3.09.35 PM

حزب الاتحاد يعقد لقاء لممثلي المحافظات و مرشحي غرفة تجارة عمان