الأحد 15-05-2022
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الأحد، 15-05-2022 09:05 ص

لجان نيابية تناقش الأحداث في القدس المحتلة اليوم

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الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة عدة قضايا، حيث تلتقي لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة ولجنة فلسطين في اجتماع مشترك، لمناقشة آخر التطورات والأحداث في القدس المحتلة، واستشهاد شيرين أبو عاقلة.

كما تلتقي لجنة الصحة والبيئة ولجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية في اجتماع مشترك، وذلك لمناقشة موضوع السياحة العلاجية والإجراءات المتبعة في القطاع الصحي.

وتناقش اللجنة الإدارية الوضع الإداري في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

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وتلتقي لجنة الشؤون الخارجية السفير الهولندي المعتمد لدى المملكة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

 




 

 


 

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