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لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة

مجلس النواب
مجلس النواب
الأحد، 26-01-2025 02:39 ص
الوكيل الإخباري-   تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة.اضافة اعلان


وتناقش اللجنة القانونية، مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، وتناقش اللجنة أيضا، مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019.

اللجنة الإدارية، تناقش قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024، كما تناقش نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024.

وتجتمع لجنة العمل لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، وتناقش لجنة الزراعة والمياه مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024.

وتلتقي لجنة المرأة وشؤون الأسرة، مع لجنة المرأة في مجلس الأعيان لبحث آليات التنسيق فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بالمرأة التي ستعرض لاحقا على المجلسين.

وتلتقي لجنة فلسطين مع مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ورؤساء لجان خدمات المخيمات.
 
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