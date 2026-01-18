لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة

07:15 ص

الوكيل الإخباري- تعقد اللجان النيابية المختصة في مجلس النواب اجتماعاتها يوم الأحد، لمناقشة عدد من القضايا والمشاريع القانونية المحالة إليها من المجلس.





حيث ستناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.



كما تناقش اللجنة المالية تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 والمتعلق بوزارة المالية والدوائر التابعة لها.



وتجتمع لجنة التوجيه الوطني والإعلام لمناقشة أوجه التعاون بين وزارة الاتصال الحكومي وهيئة الإعلام المرئي والمسموع ونقابة الصحفيين.



وتتناول لجنة التربية والتعليم مواضيع التوسع الأكاديمي، والبرامج المستحدثة الجديدة، والبحث العلمي والتصنيف العالمي للجامعة الهاشمية.



كما تزور لجنة الخدمات العامة والنقل مطار الملكة علياء الدولي.



فيما تلتقي كتلة حزب الميثاق الوطني وكتلة حزب جبهة العمل الإسلامي مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة استراتيجيات عمل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

