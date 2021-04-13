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لجان نيابية تناقش مشاريع قوانين اليوم

الثلاثاء، 13-04-2021 07:59 ص

إضافة إلى عدة قضايا

لجان نيابية تناقش مشاريع قوانين اليوم

ت
توضيحية


الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الثلاثاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

وتواصل اللجنة القانونية والادارية مناقشة مشروع قانون أمانة عمان الكبرى لسنة 2020.

وكانت اللجنة النيابية المشتركة قد شرعت، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء الماضي، مناقشة مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020، الذي أقرت عددا من مواده.

كما استمعت اللجنة الإدارية النيابية، في شباط/ فبراير الماضي إلى مقترحات وملاحظات مجلس أمانة عمان الكبرى، حول مشروع قانون الأمانة لسنة 2020، الذي أقرته الحكومة.

وتعقد اللجنة القانونية اجتماعا لمناقشة القانون المؤقت رقم "73" لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية.

وتجتمع اللجنة الادارية لبحث مطالب موظفي شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وتلتقي لجنة الشؤون الخارجية مع السفير الصيني المعتمد لدى الأردن، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما وتلتقي لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، مع منظمة العمل الدولية/ الاردن، وذلك لتقديم تعريف عن اهداف المنظمة ومناقشة عدة مواضيع حول مؤتمر جنيف.

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