لجان نيابية تواصل اجتماعاتها الاثنين

الوكيل الإخباري - تواصل لجان نيابية مختصة الاثنين، اجتماعاتها لمناقشة قضايا عدة، حيث تناقش اللجنة المشتركة (الإدارية والصحة والبيئة) موضوع العاملين في دائرة المهن الطبية والصحية المساندة.

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وتجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار لمناقشة موضوع ضريبة الأبنية والمسقفات على القطاعات الاقتصادية المغلقة.



وتلتقي لجنة الشؤون الخارجية بالسفيرة اليونانية المعتمدة لدى الأردن لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.



وتزور لجنتا التعليم والشباب والحريات العامة وحقوق الإنسان محافظات الكرك و الطفيلة ومعان والعقبة.