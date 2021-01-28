لجان نيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة

الوكيل الاخباري - تواصل لجان مختصة في مجلس النواب اليوم الخميس، اجتماعاتها لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت عليها من المجلس، وعدة قضايا.

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حيث تواصل اللجنة المالية مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2021، لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتلتقي وزير الدولة لشؤون الإعلام، لمناقشة موازنات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء الأردنية، هيئة الإعلام، وقناة المملكة.



وتناقش أيضا مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لديوان المحاسبة، سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، شركة تطوير العقبة، مؤسسة الموانئ، ووزارة البيئة.



وتجتمع لجنتي التعليم والشباب والثقافة والشباب والرياضة صباح الخميس، لمناقشة أمور تتعلق باللجنة الأولمبية الأردنية.



