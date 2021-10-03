لجنة الأخوة الأردنية التركية في الأعيان تلتقي السفير ارماز

الوكيل الاخباري - التقت لجنة الأخوة الأردنية التركية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، اليوم الأحد، السفير التركي لدّى المملكة اسماعيل ارماز، لبحث العلاقات الأردنية التركية في مختلف المجالات ولا سيما البرلمانية.



وأكد العين الحسبان عمق العلاقات الأردنية التركية، التي تشهد تقدماً ملحوظاً على مختلف المستويات، وعلى رأسها الاقتصادية والتجارية والسياحية، مشيدًا بدور السفير التركي ارماز، الذي كان له أثر كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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