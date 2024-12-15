لجنة الإعلام في الأعيان تلتقي وزير الاتصال الحكومي

05:19 م

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الوكيل الإخباري- التقت لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان، برئاسة العين محمد داودية، الأحد، وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، لبحث آلية النهوض بالإعلام الوطني وتمكينه في مجال التحول الرقمي. اضافة اعلان





وقال المومني، إن الإعلام الوطني يقوم بدور متقدم في الدفاع عن مصالح الوطن وقيم المجتمع أمام التحديات المختلفة، إضافة إلى دوره المهم والحيوي في نقل المعلومات والحقائق للمواطنين.



وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع وسائل الإعلام لتطوير أدواتها للتحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة منها، مؤكدًا أن إنتاج المحتوى الإعلامي التقليدي يختلف اختلافًا كليًا عن إنتاج المحتوى الرقمي الحديث.



ولفت إلى أن عصر السرعة والتطور التكنولوجي فرض إيجاد طرق سريعة ومختصرة ودقيقة لإيصال المعلومة إلى المتلقي، مشيرًا إلى أهمية المواءمة بين معايير الحرية والمسؤولية وارتباط ذلك الوثيق بالمصداقية وبالقيم المجتمعية والمصالح الوطنية.



وبين المومني: "أن من مصلحة الوطن وحقه علينا، تبيان الدور الأردني القومي تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والجهد المتقدم الذي يقوم به الأردن وقيادته لنصرة الشعب الفلسطيني وحقه في الدولة والكرامة الإنسانية".



وقال، إن الأردن كان ولا يزال مع قضايا أمته وحقوق شعوبها، ومن هنا جاء الموقف الأردني باحترام إرادة الشعب السوري، والتأكيد على أمن واستقرار سوريا وسيادتها وثبات مؤسساتها.



من جانبه، أشار العين داودية، إلى أهمية جهود تطوير رؤية للإعلام الأردني بحيث تأخذ بعين الاعتبار روح العصر وتخدم أهداف الدولة، وتعبر عن ضمير الوطن وهويته بكافة فئاته وأطيافه، وتعكس إرادته وتطلعاته، وتتيح لوسائل الإعلام الأردنية القدرة على التنافس مع وسائل الإعلام الأخرى.



ولفت بحضور الأعيان محمود الفريحات وعمار القضاة وشرحبيل ماضي، إلى ضرورة العمل بما جاء في خطاب الحكومة لنيل الثقة من إعداد تصور للنهوض بالإعلام وتنميته وتحديثه وتمكينه في مجال التحول إلى الإعلام الرقمي، مبديا استعداد اللجنة لتقديم المساندة للفريق الحكومي في مختلف الجوانب.