لجنة الشباب النيابية تزور مدينة الحسن للشباب وتطّلع على خطط التأهيل والصيانة

ورحب الدكتور الشخانبة بأعضاء اللجنة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يضطلع به مجلس النواب في دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية. وقدّم الشخانبة إيجازًا حول أهداف المدينة ورؤيتها المستندة إلى سياسات وزارة الشباب، مستعرضًا أبرز برامج الصيانة التي تشمل مختلف مرافق وملاعب المدينة، والجدول الزمني المحدد لإنجازها، بما يسهم في تعزيز استدامة الخدمات المقدّمة.
من جانبه، أشاد النائب عبدالحليم العنانبة بالدور الريادي لوزارة الشباب على المستويين الرياضي والبرامجي، مؤكدًا أهمية دعم الجهود المبذولة في هذا الإطار. فيما عبّر النائب عبدالناصر الخصاونة عن شكره لإدارة المدينة على توفير البنية التحتية المناسبة لدعم شباب الوطن ومساندة الأندية الرياضية في إقليم الشمال.
وأبدى النائب مؤيد العلاونة إعجابه بالبرامج والخطط الموضوعة لصيانة مرافق المدينة، مثمنًا حجم النشاطات والفعاليات التي تستضيفها المدينة، والدور المهم لمتابعة برامج التأهيل والتحديث لضمان استمرارية التميز في تقديم الخدمات الشبابية والرياضية.
متطلعين إلى تنفيذ الخطط المستقبلية المنوي تطبيقها على مرافق المدينة، وتوفير المخصصات اللازمة من موازنة الوزارة، وتنفيذ المشاريع الأخرى الضرورية من خلال موازنة مجالس المحافظات.
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