لجنة الصحة والبيئة النيابية تواصل تفقدها لمستشفيات اقليم الجنوب

الوكيل الإخباري - واصلت لجنة الصحة والبيئة النيابية جولتها التفقدية لمستشفيات محافظات اقليم الجنوب.

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واطلعت اللجنة اليوم السبت، على الخدمات التي يقدمها مستشفى الأمير هاشم العسكري في محافظة العقبة والتحديات التي تواجهه.



وثمن رئيس اللجنة الدكتور فراس القضاة اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد بالخدمات الطبية الملكية التي يقدمها المستشفى وتوفير الخدمة والرعاية الصحية لأبناء محافظة العقبة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في مختلف مناطق اقليم الجنوب.



وقال القضاة إن اللجنة وفور الانتهاء من زياراتها للمستشفيات في اقاليم المملكة الثلاثة (الوسط، الجنوب، الشمال) ستعمل على إعداد تقرير مفصل بكل اقليم متضمنا التحديات والصعوبات التي تواجه المواطنين ونقص الكوادر الطبية فيه وايصالها للجهات المعنية والعمل على تذليلها.



بدورهم، ثمن النواب الدكتور محمد الخلايلة، الدكتور هايل عياش، هادية السرحان، الدكتورة صفاء المومني، ايمن المدانات، محمد العبابنة، رمزي العجارمة الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى من مختلف مناطق الجنوب، لافتين الى ان ذلك يأتي ضمن الجهود الملكية السامية في معالجة المرضى وتقديم الخدمة الفضلى لهم.



من جهته، ثمن مدير مستشفى هاشم العسكري العميد الطبيب ماجد الصرايرة الجهود الملكية السامية بالخدمات الطبية الملكية، وأطلع اللجنة على الخدمات التي يقدمها المستشفى للمواطنين.



وعرض الصرايرة التخصصات الطبية الموجودة في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، ومنها وحدة قسطرة القلب وقسم العلاج الفيزيائي والوظيفي ووحدة غسيل الكلى وعيادات اسنان متخصصة وعيادة تغذية، بالإضافة إلى قسم المعالجة بالأكسجين المضغوط الذي يعتبر من اكبر الاقسام في الشرق الاوسط وهو منفرد بتخصصه في الخدمات الطبية الملكية ويعمل بكادر طبي مؤهل ومدرب على اعلى المستويات.



وزاد" يعتبر العلاج بالاكسجين و استنشاقه بنسبة 100 بالمئة تحت ضغط عال في غرفة العلاج ويؤدي الى زيادة نسبة الاكسجين المذابة في الدم وهذا يعمل على تحفيز الشعيرات الدموية في الأنسجة التي تعاني نقص في التروية الدموية وتساهم في تخلص الجسم من السموم والبكتيريا وعلاج العديد من الأمراض المزمنة.



وأضاف أن المستشفى يقدم الخدمة الطبية والعلاجية لسكان مدينة العقبة، والمناطق المجاورة من الفئات المنتفعة بالتأمين الصحي العسكري والمدني، والمدنيين غير المنتفعين، وكذلك زوار العقبة من السائحين و ابناء الجنوب.