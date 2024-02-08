لجنة المرأة النيابية تلتقي مجلس محافظة معان

الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية اليوم الخميس، خلال لقائها أعضاء مجلس محافظة معان، على الإنجازات والتحديات المتعلقة بالمرأة في المحافظة وباديتها، وسبل تذليلها بما يحقق الحياة الكريمة للقطاع النسائي بجميع فئاته.

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وجاء اللقاء الذي عقد بدار محافظة معان في سياق جولات اللجنة التفقدية في المحافظات والبوادي، للاطلاع على واقع المرأة والتحديات التي تواجهها، وصولا إلى تذليل العقبات لتمكينها وإيصال صوتها إلى أصحاب القرار، وإعداد التوصيات المتعلقة ببعض التشريعات التي تسهم في تحسين ظروف المرأة.



وأشارت رئيسة لجنة المرأة النيابية النائب الدكتورة زينب البدول إلى الجهود الملكية الرائدة لتحسين واقع المرأة الأردنية ودعم حضورها وتعزيز مشاركتها العامة، مبينة أن قانوني الانتخاب والأحزاب ستسهم في رفع نسب مشاركة المرأة بالمجال السياسي وتعزيز حضورها ورفع مستوى فاعليتها في الحياة العامة.



وقالت إن المرأة الأردنية حققت الكثير من الإنجازات بفضل الدعم الملكي خلال ربع قرن ولغاية اليوم، وأن المسارات الإصلاحية التي أطلقها جلالة الملك، مكنتها من الوصول الى مواقع صنع القرار في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية بشكل متقدم وواعد.



وبينت رئيسة لجنة الريف والبادية النيابية المهندسة عبير الجبور إن المرأة في البوادي الأردنية والمحافظات قدمت نموذجا رائدا في مسيرة كفاحها الاجتماعية والسياسية، وأثبتت قدرتها على الأداء السياسي والتفاعل مع مختلف القضايا الوطنية، مشيرة إلى أن تلك الحالة تسهم في تطور ونهضة المجتمع الأردني، وتمكين جميع أفراده من الجنسين على خدمة هذا الوطن بكل كفاءة واقتدار.



وتحدث النواب، أسماء الرواحنة وهادية السرحان وعائشة الحسنات عن أهمية تلمس احتياجات المرأة في جميع المناطق، والاطلاع على ما يستجد من تحديات تواجهها، وتعميق التواصل والحوار لتفعيل دور المرأة في الحكم المحلي، لتكون حلقة وصل مع مجلس النواب والجهات التنفيذية، بما يسهم في توسعة نطاق الاتصال والتفاعل، والذي من شأنه العمل على تخفيف معاناتها وحل المشكلات التي تواجهها.



من جهته، أشار رئيس مجلس المحافظة محمود النعيمات، إلى الإنجازات التي حققها المجلس خلال العام الماضي، المتمثلة بتنفيذ 155 مشروعا وبنسب إنجاز وصلت إلى 90 بالمئة وبنسب إنفاق بلغت 85 بالمئة، مبينا أن تجربة اللامركزية اثبتت نجاحها بفضل الدعم الملكي المتواصل، وأسهمت بتحسين الواقع التنموي في معان وباديتها.



وثمن رئيس بلدية معان الدكتور ياسين صلاح الدعم الملكي والاهتمام الحكومي لتنفيذ العديد من المشاريع المهمة في المحافظة.



وناقشت عضوات مجلس محافظة معان عددا من القضايا والاحتياجات المتعلقة بالمرأة في معان وباديتها وفي عدة قطاعات، وأوصوا بضرورة رفع مستوى التشبيك مع مجلس النواب لتذليل العقبات القائمة، وتمكين المرأة اقتصاديا وصحيا وسياسيا.



واختتمت الجلسة بإعداد توصيات تتعلق بالتحديات التي تواجهها المرأة في معان وباديتها، والأولويات والاحتياجات التي تسهم في تعزيز مكانتها وأدوارها في المجتمع.