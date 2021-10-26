لجنة المرأة بمجلس الأعيان تلتقي سيدات معان

الوكيل الاخباري - ناقش أعضاء لجنة المرأة بمجلس الأعيان اليوم الثلاثاء في معان خلال لقاء حواري مع سيدات من معان "مبادرة قوة للمرأة" التي اطلقتها لجنة المرأة في مجلس الأعيان بالشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني.



وقالت مقررة لجنة المرأة العين نايفة الزبن خلال اللقاء إن لجنة المرأة تسعى من خلال خطة عملها إلى بناء جسور الشراكة والتعاون والتواصل مع كافة القطاعات والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بواقع المرأة الأردنية في مختلف المجالات، وإيجاد منحى تكاملي وتفاعلي للعمل على مختلف المحاور التي تكرس الحقوق الدستورية للمرأة وتفعيل دورها في مختلف المجالات.

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