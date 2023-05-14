لجنة من الأعيان تناقش الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل في الوطني للأزمات

الوكيل الإخباري - زارت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة وفريق من الخبراء، اليوم الأحد، المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للاطلاع على دور المركز في إدارة الأزمات والكوارث، ومناقشة الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل.

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والتقى الوفد نائب سمو رئيس المركز العميد الركن حاتم عوده الزعبي، واستمعوا إلى إيجاز حول آليات تنفيذ الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل التي تتضمن واجبات مختلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية وفقا للتشاركية وبخطوات منظمة ومدروسة.



وأكد الزعبي أهمية الدور الذي يقوم به المركز من خلال تطوير أنظمة الإنذار المبكر ومؤشرات السجل التاريخي للزلازل، مشيرا إلى أن المركز يعمل مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص على تطوير الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل وفقاً لأحدث المعايير الدولية في التعامل مع الحالات الطارئة.



بدوره أكد العين الحمارنة أهمية الدور الاستباقي للاستعداد للكوارث والزلازل والحرص على تدريب وبناء قدرات العاملين في هذا المجال، إضافة إلى العمل تحت مرجعية واحدة ومترابطة لتوحيد جهود العمل، إلى جانب ضرورة التوعية عن الظاهرة الزلزالية.



وأشاد رئيس وأعضاء لجنه الخدمات بالدور الكبير الذي يقوم به المركز في تعامله مع جميع الأحداث في إدارة الأزمات.