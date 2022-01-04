الثلاثاء 04-01-2022
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الثلاثاء، 04-01-2022 04:57 م

لماذا غادر الدغمي موقعه من رئاسة المجلس وعاد للجلوس مع بقية الأعضاء تحت القبة؟

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الوكيل الاخباري - مدح رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، التعديلات الدستورية حول منصب رئيس مجلس النواب، التي أُقرت بسنة واحدة.اضافة اعلان


وقال الدغمي، إن إضافة هذه التعديلات محمودة، فيما يتعلق بالعمل البرلماني المتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب.


واتجه الدغمي قبيل تعليقه على المادة، من منصب رئاسة المجلس، وعودته كعضو تحت القبة.


وينص تعديل المادة 60 من الدستور، على أن يتم انتخاب رئيس مجلس النواب، لمدة سنة شمسية واحدة، مع إجازة إعادة انتخابه.


كما تنص المادة على أن فقدان رئيس المجلس لمنصبه، في حال الاستقالة أو الوفاة، أو بقرار يصدر عن ثلثي المجلس.

 




 

 


 

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