مالية الأعيان تُناقش موازنة وزارة الصحة

الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الأحد، موازنة وزارة الصحة والدوائر التابعة لها، وذلك في إطار مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات، وأمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، وأمين عام المجلس الطبي الأردني الدكتور محمد العبداللات.



كما حضر الاجتماع مساعد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء للشؤون الإدارية الدكتورة مها الجغبير، ومدير إدارة التأمين الصحي المدني الدكتور نائل العدوان، ومدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور كفاح أبو طربوش، والمدراء المعنيين في الوزارة.



وأكد العين المعشر، أهمية دعم وزارة الصحة في جهودها لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة، داعيا إلى العمل بتشاركية بين القطاعين العام والخاص، وتوفير كوادر صحية في المستشفيات من أطباء وأطباء اختصاص وممرضين وفنيين لتقديم أفضل أنواع العلاج للمرضى والرعاية الصحية.



وتساءل عن استراتيجية الوزارة ومشاريعها المدرجة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وإنجازاتها وأهدافها، على صعيد أتمتة وإدارة المخزون الاستراتيجي للأدوية، ونقص أطباء الاختصاص، وواقع الخدمات المقدمة عبر المراكز الصحية، ومدى توافر الأدوية، والتأمين الصحي الشامل، وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية، وكيفية رفد المستشفيات بأطباء اختصاص.



من جهته، قال الهواري، إن الوزارة، التي ستعلن خلال الفترة المقبلة عن استراتيجية جديدة لـ3 سنوات مقبلة، حققت إنجازات كبيرة خلال العام الماضي، للتسهيل على متلقي الخدمة من خلال التوسع في البنية التحتية، وتطوير الخدمات الصحية، والموارد البشرية، والحوكمة وتعديل القوانين.



وأشار إلى برامج التدريب والتأهيل في برامج الاختصاص للأطباء، إذ جرى الاعتراف في 6 تخصصات طبية فرعية، مؤكدا أن العمل جار على زيادة عدد المبتعثين ووضع الموازنات المخصصة لذلك، إضافة إلى خطط عاجلة لشراء خدمات أطباء اختصاص في التخصصات النادرة ورفد المستشفيات مع شرط تحديد مكان العمل.



وتوقع الهواري، أن ترتفع موازنة المشاريع الرأسمالية للوزارة لهذا العام إلى 100 مليون دينار، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على ضبط الهدر المالي أو المادي في جميع المديريات والمواقع التابعة لها.



وأشار إلى أن موازنة وزارة الصحة تقدر بنحو 711 مليون دينار لعام 2023 بارتفاع بلغ 70 مليونا عن العام الماضي كنفقات جارية ورأسمالية، إضافة إلى موازنة صندوق التأمين الصحي البالغة 185 مليون دينار.



وأضاف الهواري أن موازنة مستشفى حمزة 40.6 مليون دينار، والمجلس الصحي العالي 295 ألف دينار، والمجلس الطبي الأردني 915 ألف دينار بارتفاع نحو 105 آلأف دينار، وموازنة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية 2.6 مليون دينار كنفقات جارية ورأسمالية، علما أن المركز تندرج موازنته لأول مرة ضمن مشروع قانون الموازنة.



وتحدث الهواري عن الاتفاقية التي وقعت مع الخدمات الطبية الملكية، التي تتضمن الاستفادة من الموارد البشرية المتوافرة في الخدمات الطبية الملكية لسد احتياجات الوزارة من هذه الموارد لاستخدامها من قبل الكوادر الصحية في الخدمات الطبية الملكية على مدار الأسبوع، وإجراء عمليات القسطرة القلبية، والحالات الطارئة، مبينا أن هذه الاتفاقية ستعمم على جميع المحافظات، إضافة إلى الاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والجامعات الحكومية لرفد الكوادر الاختصاص.



وبين الهواري أن وزارة الصحة تسعى من خلال التعاون مع مبادرة "همتنا" إلى إعادة تأهيل وتطوير 25 مركزا صحيا في المملكة خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن خطة شمولية تنفذها الوزارة لتوسعة وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية التابعة لها، واهتمام الوزارة بتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية في جميع محافظات المملكة ونهوضها بهذه الخدمات ورفع مستويات تقديمها وتحقيق رضا متلقي الخدمة.