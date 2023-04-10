مالية الأعيان تواصل مناقشة مُعدّل الشركات

الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، الوارد من مجلس النواب.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مع وزيري الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، والدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، بحضور نائب رئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور رمزي نزهة.



وقال العين المعشر، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع قانون المعدل لقانون الشركات مع المختصين، مشيرا إلى أن اللجنة وصلت في مناقشتها عند المادة 135 من القانون الأصلي مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة على بعض مواد مشروع القانون.