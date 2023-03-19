مالية النواب تُطالب بتشكيل لجنة للوقوف على مشاريع الأشغال

الوكيل الإخباري

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- طالب رئيس اللجنة المالية النيابية، الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة للوقوف على كل المشاريع المنفذة من مبان وطرق والأوامر التغييرية التي طرأت عليها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي تتبع لوزارة الأشغال العامة والإسكان.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة تم فيه دراسة المخرجات الرقابية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 - 2021، والمتعلقة بأعمال وزارة الأشغال العامة والإسكان.وأوضح السليحات أن اللجنة ستكون مؤلفة من نقابة المهندسين الأردنيين، والمهندسين العاملين في الجامعات الأردنية، قائلًا إنه سيكون من مهامها أيضًا كتابة تقرير حول ذلك.