"مالية النواب" تناقش اليوم موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الأربعاء، لمواصلة مناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، بالإضافة إلى ملحق جدول الأعمال والمتضمن تقرير ديوان المحاسبة.

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وبحسب جدول أعمال المجلس، تم إدراج كتاب رئيس ديوان المحاسبة رقم (17336) تاريخ 26/12/2023 المتضمن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الحادي والسبعين لعام 2022.



تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والدوائر التابعة لها، ومجمع اللغة العربية.

