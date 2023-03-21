الثلاثاء 21-03-2023
الوكيل الاخباري

اتفاقية تعاون بين ثربانتيس وقرى الأطفال

المجلس الأمني في اربد يناقش قضايا مجتمعية

توقع بأن تكون المدينة الجديدة ضمن أعلى 40 مدينة بمؤشر الاستدامة

وزيرة الاستثمار تبحث مع وفد سيدات الأعمال البلغاري التعاون المشترك

المعايطة يلتقي ممثلي الجهات الدولية المانحة

الملك يوجه بتذليل العقبات أمام القطاع الدوائي

"رجال الأعمال" تنظم مؤتمرا لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية أيار المقبل

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

انخفاض أسعار الذهب في التسعيرة الثانية 20 قرشا للغرام

توقيف 3 موظفين في مركز أعلاف مأدبا بتهمة استثمار الوظيفة

الثلاثاء، 21-03-2023 04:50 م

مالية النواب تناقش تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة النقل

WhatsApp Image 2023-03-21 at 4.46.16 PM


الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة النقل، وذلك في إطار مناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات، وعدد من المعنيين في وزارة النقل.

وقال السليحات إن اللجنة ناقشت الاستيضاحات المتعلقة بوزارة النقل، والتي تمحورت حول مشروع القطار الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء، ونظام التتبع الإلكتروني وأمانات وزارة النقل لدى احدى شركات الملاحة بالإضافة إلى المركبات الحكومية.

وأوضح أن اللجنة أوصت بمتابعة استرداد الأموال المصروفة دون وجه حق ومتابعة تحصيل ما تبقى منها، وكذلك متابعة تصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول والعمل على إغلاق جميع الاستيضاحات بشكل نهائي.

من جهته، استفسر النائب أحمد القطاونة حول الاستيضاحات الواردة بالتقرير، مؤكدًا أهمية تصويب المخالفات وإغلاقها.

بدورها، أجابت التهتموني على جميع الاستيضاحات الواردة في التقرير، موضحة أنه تم تصويب معظم المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1679403887087

زراعة الأعيان تلتقي مجلس إدارة جمعية الأعمال الزراعية

0L5A0471

فلسطين النيابية تستنكر استخدام خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة

zXiMnITK6q9fohYHtL8wOrKdyG9pGARln2SCXcbS

مالية النواب توصي بإحالة مخالفتين بالضمان إلى مكافحة الفساد

0L5A0436

لجنة فلسطين في الأعيان تستنكر تصريحات وأفعال وزير مالية حكومة الاحتلال

1679400224220

إدارية الأعيان تطلع على تقرير مراجعة مخرجات خارطة تحديث القطاع العام

WhatsApp Image 2023-03-21 at 2.53.48 PM

الخلايلة: الأردن يعزز من دور المرأة في شتى المواقع

أخبار متعلقة
zXiMnITK6q9fohYHtL8wOrKdyG9pGARln2SCXcbS

مالية النواب توصي بإحالة مخالفتين بالضمان إلى مكافحة الفساد

WhatsApp Image 2023-03-07 at 2.25.20 PM (1)

مالية النواب تناقش تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة الطاقة

WhatsApp Image 2023-03-06 at 4.19.41 PM

مالية النواب توصي باسترداد مبالغ مصروفة دون وجه في وزارة الزراعة

1678018722877

إدارية النواب توصي بتعزير الرقابة الداخلية في الدوائر الحكومية

WhatsApp Image 2023-02-26 at 2.23.34 PM

المالية النيابية: لا تهاون مع أي مخالفة في تقرير ديوان المحاسبة

WhatsApp Image 2023-02-20 at 1.41.28 PM

برلمانية دول آسيا وأوقيانوسيا تلتقي السفير الأذربيجاني