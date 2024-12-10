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مالية النواب تناقش مشروع الموازنة العامة 2025

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أرشيفية
الثلاثاء، 10-12-2024 01:58 م

الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع لها اليوم الثلاثاء، مشروع الموازنة العامة بحضور مدير عام الموازنة العامة مجدي الشريفي ونائب المدير العام ايمن أبو الرب بعد إحالته إليها من مجلس النواب.

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وقال رئيس اللجنة الدكتور نمر السليحات، إن اللجنة ستطلب تفاصيل حول الأرقام التي وردت في الموازنة مثل مخصصات النفقات الرأسمالية للمحافظات ومخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ومخصصات الشواغر التي تمت تعبئتها في موازنه 2024 والمخصص في 2025.


من جهته، قدم مدير عام الموازنة مجدي الشريقي توضيحا لموازنات الوزارات والوحدات الحكومية ولمعدلات النمو الاقتصادي والناتج الإجمالي ومعدلات العجز وأبرز أهداف الموازنة العامة.


ودار نقاش خلال الجلسة بين النواب ناصر النواصرة وديما طهبوب وعوني الزعبي ومحمد كتاو ورندا الخزوز وفراس قبلان وإيمان العباسي ومحمد بني ملحم ونور أبو غوش، حيث أجاب مدير الموازنة عن جميع الاستفسارات والأسئلة التي تقدم بها النواب على بعض بنود مشروع الموازنة.

 
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