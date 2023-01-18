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الأربعاء، 18-01-2023 06:22 ص

"مالية النواب" تناقش موازنة وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة اليوم

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الوكيل الإخباري - تستمر اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، لعدد من الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة لمناقشة قضايا عدة.

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وتناقش اللجنة، بحسب جدول أعمالها، موازنات وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة والدوائر التابعة لها، إضافة إلى المجلس الأعلى لذوي الإعاقة.


وعقدت اللجنة المالية النيابية، قبل نحو أسبوع، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، وفقا لرئيس اللجنة النائب نمر سليحات، بعد أن أحاله مجلس النواب إلى اللجنة المالية.


ومن المقرر أن تناقش لجنة التعليم والشباب الأربعاء، سير امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية، وعمليات المراقبة والتصحيح على الامتحانات، والموعد المتوقع لإعلان نتائج الثانوية العامة للدورة التكميلية.


والأربعاء كذلك، تلتقي لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان مع وفد من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يزور الأردن.


ومن المفترض أن تناقش كتلة البرنامج النيابية الأربعاء، موضوع التأمين الصحي.
المملكة


 




 

 


 

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