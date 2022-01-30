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الأحد، 30-01-2022 03:16 م

مالية النواب تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة

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الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022.

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وقال السعودي إن اللجنة بصدد الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها بالشكل النهائي، تمهيدًا لرفعها لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.


وأضاف أن اجتماع اليوم خُصص لمناقشة جميع المقترحات والآراء والملاحظات التي رصدتها "مالية النواب" خلال مناقشة الموازنة مع جميع الوزارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى التوصيات المقدمة من المؤسسات والمراكز البحثية المهتمة بالاقتصاد الوطني.

 




 

 


 

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