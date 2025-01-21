مجلس الأعيان يناقش اليوم الثلاثاء موازنة 2025

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، بناءً على دعوة رئيس المجلس فيصل الفايز، لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة 2025.

اضافة اعلان



أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في اجتماع عقدته الخميس الماضي، برئاسة رجائي المعشر، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، كما ورد من مجلس النواب.



وأحال مجلس النواب في 9 كانون الأول 2024 مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية التي أقرت مشروع الموازنة بعد مناقشتها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.