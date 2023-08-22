الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

اجتماع مغلق لمناقشة قرار نقابة الأطباء بوقف استقبال حالات التأمين اليوم

الدولار يستقر قرب مستويات مرتفعة مع زيادة عوائد السندات

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

باص عمّان يعلن عن إلغاء مسار 49 اعتبارا من اليوم

بدء تقديم طلبات القبول الموحد في الكليات - رابط

الاحتلال يقتحم مدينة أريحا

كليات الأونروا تفتح باب التسجيل - تفاصيل

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

الأرصاد تكشف آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

الثلاثاء، 22-08-2023 06:30 ص

مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

0L5A0436


الوكيل الاخباري - يجتمع مجلس الأعيان الثلاثاء، لمناقشة وإقرار مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.اضافة اعلان


وأقرت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، وحضور مساعد رئيس المجلس العين مفلح الرحيمي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدتهما اللجنة، الأحد الماضي، بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة. وعدد من المعنيين

وقال العين الحمارنة، إن مشروع القانون يُعتبر من القوانين المهمة، التي تُعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.

وأشار إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، والسماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي.

وبين العين الحمارنة، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون بالتفصيل، وفتحت حوارا عمّيقًا استمعت فيه إلى الآراء والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون، مضيفًا أنه جرى التوافق على مواد القانون من خلال الاجتماعات السابقة مع عدة جهات منها، أبرزها البنك المركزي وجمعية البنوك وشركات الاتصالات، والنقابات المهنية.

ونوه إلى أنه ورد إلى اللجنة جملة من المُلاحظات والآراء والاقتراحات حول مشروع القانون، لافتًا إلى أن اللجنة عملت على دراستها وأخذتها بعين الاعتبار لتساهم في تجويد مشروع القانون لإخراجه بصورة تُواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.

من ناحيته، تحدث الوزير الهناندة حول أهمية مشروع القانون وحساسيته، الذي يرتبط ارتباطًا كليًا بمستقبل البيانات والمعلومات وحق المواطن في الحفاظ على بياناته الشخصية وحمايتها من كل القطاعات، مؤكدًا أن مشروع القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-08-21 at 4.04.48 PM

"فلسطين النيابية" تستذكر الذكرى 54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك

WhatsApp Image 2023-08-21 at 2.45.08 PM

مالية النواب" تناقش تقرير "المحاسبة 2018" بشأن شركة البريد الأردني

كك

وزير الأوقاف: موظفو المسجد الأقصى يتعرضون لإبعاد وضرب ومضايقات من قوات الاحتلال

0L5A0017

"فلسطين النيابية" تناقش اليوم الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات

6AK5YYzpnG1A9LEKBhbHIX1fG3wGxIz2h7OsUW3g

المومني: الطلبة المعيدين بتكميلية التوجيهي سيتقدمون على المنهاج القديم

WhatsApp Image 2023-08-20 at 3.28.55 PM

"مالية النواب": حريصون على استرداد كل المبالغ المصروفة دون وجه حق

أخبار متعلقة
0L5A0436

قانونية الأعيان تقر معدل"تشكيل المحاكم الشرعية"

72023168445443767520

مجلس النواب يبحث الأربعاء مشروع "الجرائم الإلكترونية" المعاد من الأعيان

مجلس-النواب

توقعات بتمرير النواب لـ "الجرائم الإلكترونية" دون لجنة مشتركة مع الأعيان

7202331184049674019664

الاعيان يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ويعيده للنواب

0L5A0436

مجلس الأعيان يناقش اليوم "قانون الجرائم الإلكترونية"

WhatsApp Image 2023-07-23 at 7.09.22 PM

قانونية الأعيان: إعادة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية للنواب الثلاثاء