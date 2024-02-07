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الأربعاء، 07-02-2024 03:17 م

مجلس الأعيان يُهنئ الملك بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز "إننا نرفع إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني، أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة الذكرى الـ25 لتولي جلالته سلطاته الدستورية (اليوبيل الفضي)".

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وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، "أننا في مجلس الأعيان، وإذ نهنئ انفسنا وشعبنا بهذه المناسبة العزيزة، فأننا نشكر المولى عز وجل أن حبانا بجلالة الملك عبدالله الثاني، قائدًا عظيما وملكا هاشميا، نذر نفسه لخدمة وطنه وشعبه وأمته، وندعوه سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية".


وأوضح "أننا في المجلس سنبقى الجنود الأوفياء للعرش الهاشمي، نسير خلف ركب قائدنا المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني، ونساند كافة خطواته وقراراته، في سعي جلالته للحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره وتقدمه وازدهاره، وفي دفاعه عن ثوابتنا الوطنية وقضايا أمتنا العادلة، ليبقى وطننا عزيزا مهابا شامخا".


وبين الفايز "أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وبفضل قيادة جلالته الحكيمة وحنكته السياسية، تمكن من تجاوز صراعات المنطقة وتحدياتها، فجلالته وهو يسير على خطى جلالة الراحل الكبير المغفور له بإذن الله، الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، بسماحته وتواضعه ومحبته لتراب الأردن، ورسوخ انتمائه لمبادئ الأمة، فان جلالته يواصل مسيرة بناء الأردن الحديث، الأردن القادر على مواجهة التحديات ويتصدى بحزم لكل من يحاول العبث بهذا الحمى الأردني الهاشمي، ومن خلفه شعبه الأردني الوفي لوطنه ومليكه".

 




 

 


 

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