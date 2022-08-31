مجلس النواب يؤكد دعمه المطلق للعراق الشقيق

الوكيل الإخباري - أعرب مجلس النواب عن وقوفه المطلق بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، إلى جانب العراق الشقيق لينعم بالاستقرار، ولتتجه الجهود للتنمية والبناء.

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وعبّر المجلس، في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، عن ثقته بتجاوز الصّعوبات التي ما يزال يعاني منها العراق منذ أكثر من ثلاثة عقود



وتاليا نص البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم،

تابع مجلس النواب تطورات الأحداث وتداعياتها في العراق الشقيق، وإنّ المجلس وهو يستذكر الدّورَ الرّياديّ الكبير الذي قام به العراق، من مواقف قوميّة في دعم قضايا الأمة، لَيتَطلّعُ إلى عودة العراق مهد الحضارات ليواصل دوره.



وإنّ المجلس لَيُعربُ عن ثقته بتجاوز الصّعوبات التي ما يزال يعاني منها منذ أكثر من ثلاثة عقود. والمجلس يعربُ عن أملهِ بأنّ كل الأطراف سَتُغَلّب الحكمةَ والمصلحة العامة للعراق والعراقيين، وستتجاوز الأزمة السياسية بالحوار وبما يحقّق للعراقيين الأمن والاستقرار.



مؤكدين وقوفَنا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم إلى جانب أشِقّائنا مُقدّمين الدّعمَ لينعم العراق بالاستقرار، ولِتَتّجِه الجهود للتّنمية والبناء.



حفظ اللهُ العراق شعباً وحكومة ومؤسّساتٍ، وجنّبه الله كلّ مكروه.